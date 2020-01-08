Jeep Wrangler подключили к розетке

Компания Jeep продолжает электрификацию модельного ряда, так как уже к 2021 году у каждой модели марки должна появится модификация с функцией подзарядки. В марте прошлого года гибридную силовую установку получили Compass и Renegade – оба укомплектованы 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором, причем первый отвечает за вращение передних колес, а второй – задних.