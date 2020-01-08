Jeep Wrangler подключили к розетке

Компания Jeep продолжает электрификацию модельного ряда, так как уже к 2021 году у каждой модели марки должна появится модификация с функцией подзарядки. В марте прошлого года гибридную силовую установку получили Compass и Renegade – оба укомплектованы 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором, причем первый отвечает за вращение передних колес, а второй – задних.
jlwranglerforums.com
Что же касается внедорожника Wrangler, представленного на CES, то подробности о технической начинке в Jeep предпочли пока держать в секрете: посетители выставки лишь могли лицезреть автомобиль, подключенный к станции подзарядки. Ожидается, что информацию о новинке раскроют в марте, а серийное производство стартует до конца 2020 года.
Формально Wrangler уже имеет электрифицированную версию – речь идет про модификацию с «мягкой» гибридной системой. Она включает «турбочетверку» объемом 2,0 литра мощностью 272 лошадиные силы, стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовую бортовую сеть. Электромотор помогает на первых секундах разгона, однако на одной электротяге такой Wrangler ездить не способен.