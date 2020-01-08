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14:27

Jeep Wrangler подключили к розетке

Внедорожник обзавелся гибридной модификацией с функцией подзарядки

Логотип гибридного Jeep Wrangler © FCA
Лиза Будрина
Jeep Wrangler получил гибридную версию следом за Compass и Renegade – подзаряжаемый от розетки внедорожник дебютировал на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе.

Компания Jeep продолжает электрификацию модельного ряда, так как уже к 2021 году у каждой модели марки должна появится модификация с функцией подзарядки. В марте прошлого года гибридную силовую установку получили Compass и Renegade оба укомплектованы 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором, причем первый отвечает за вращение передних колес, а второй – задних.

Jeep Wrangler PHEV на CES-2020

jlwranglerforums.com

Что же касается внедорожника Wrangler, представленного на CES, то подробности о технической начинке в Jeep предпочли пока держать в секрете: посетители выставки лишь могли лицезреть автомобиль, подключенный к станции подзарядки. Ожидается, что информацию о новинке раскроют в марте, а серийное производство стартует до конца 2020 года.

Формально Wrangler уже имеет электрифицированную версию – речь идет про модификацию с «мягкой» гибридной системой. Она включает «турбочетверку» объемом 2,0 литра мощностью 272 лошадиные силы, стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовую бортовую сеть. Электромотор помогает на первых секундах разгона, однако на одной электротяге такой Wrangler ездить не способен.