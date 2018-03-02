Раскрыт интерьер семиместного «Джипа»

Компания Jeep опубликовала фотографии интерьера семиместного внедорожника Grand Commander. Премьера автомобиля пройдет на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле.

Предполагается, что габаритная длина нового внедорожника составит 4873 миллиметра, а размер колесной базы достигнет 2800 миллиметров.

Таким образом, автомобиль получится на 45 миллиметров длиннее Grand Cherokee, но расстояние между осями у Grand Commander будет на 115 миллиметров меньше, чем у «Чероки».

Предполагается, что новинку предложат с 234- и 265-сильными бензиновыми турбомоторами объемом два литра. Двигатели смогут работать в паре с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Jeep Grand Commander разработан для рынка Китая. Ожидаемая стоимость автомобиля – около 250 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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