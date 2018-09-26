Блогер снял на видео, как полностью сгорел его Jeep Wrangler

Кейси говорит, что заметил дым, открыл капот и увидел огонь между двигателем и щитом моторного отсека. Он попытался потушить его при помощи воды и огнетушителя, но пожар быстро распространился и огонь перекинулся в салон внедорожника. После этого Кейси решил спасти вещи из машины и локализовать пожар, чтобы не загорелись ближайшие кустарники. К утру автомобиль полностью выгорел, от него остался только остов. Кейси передал свои GPS-координаты другу, а то, что осталось от Wrangler эвакуировали через пять дней.