Самый мощный «Джип» выставили на дрэг-гонку против масл-кара с таким же мотором

Пульс

Битва 717-сильных машин: Jeep Grand Cherokee против Dodge Challenger

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27 декабря 2017

Тюнинг-ателье Hennessey Performance организовало дрэг-гонку между «заряженным» внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk и купе Dodge Challenger Hellcat Widebody. Оба автомобиля оснащены 717-сильным двигателем V8 Hellcat. Видео заезда опубликовано на канале компании в YouTube.

Паспортные данные разгона до 60 миль в час (96 километров в час) у машин также практически идентичны: Cherokee для этого требуется 3,5 секунды, а Challenger — 3,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобили проезжают за 10,6 и 10,9 секунды соответственно.

Видео с YouTube-канала Hennessey Performance.

Однако, в отличие от Challenger, Jeep Grand Cherokee оборудован системой полного привода и «лонч-контролем». При этом масса внедорожника на 350 килограммов больше, чем у купе.

От обычного Challenger Hellcat машина с приставкой Widebody отличается расширенными на 8,9 сантиметра арками. Это позволило установить покрышки шириной 305 миллиметров вместо 275 миллиметров.

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Теги:
Land RoverDefenderChallengerJeepGrand CherokeeDodgeChargerHellcatTrackhawk
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