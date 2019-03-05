Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

Карбоновый монокок Koenigsegg Jesko на 40 миллиметров длиннее и на 22 миллиметра выше, чем у Agera RS. Статическая жесткость на кручение — 65 000 Нм/град. Усилены поперечные рычаги подвески, а подшипники отныне самые большие из тех, что используются в дорожных автомобилях. Адаптивные амортизаторы Öhlins оборудованы спроектированными в Koenigsegg контроллерами и электроникой, а горизонтальный амортизатор системы Triplex, чтобы двухдверка не «приседала» во время разгона, теперь установлен и на передней оси. Кроме того, задние колеса у Jesko подруливающие.