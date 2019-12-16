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18:37

Вот так звучит новый 1600-сильный гиперкар Koenigsegg

Компания опубликовала видео с тестовых заездов купе Jesko

Алексей Носаченко
Шведский гиперкар Koenigsegg Jesko впервые показали в движении. 1600-сильное купе засняли во время тестовых заездов на территории производственного комплекса марки в Энгельхольме. В этом же ролике можно услышать звук автомобиля.

Koenigsegg Jesko — преемник Agera RS. Он оснащен модернизированной версией 5,0-литрового V8 с двумя турбонагнетателями, который на обычном топливе выдает 1280 лошадиных сил, а на биоэтаноле E85 — 1600 сил. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту, 1000 Нм — в промежутке 2700–6170. В пару к нему Koenigsegg разработал девятиступенчатый «робот» LST с восемью многодисковыми сцеплениями (одно для дифференциала) в масляной ванне и скоростью смены передач 20-30 миллисекунд.

Видео: Koenigsegg | instagram.com

Помимо необычной трансмиссии в активе Jesko есть подвеска Triplex с третьим горизонтальным амортизатором, который борется с приседаниями на старте и клевками, поворачивающиеся задние колеса и активные опоры двигателя. Аэродинамические элементы двухдверки на 250 километрах в час генерируют 800 килограммов прижимающего усилия, на 275 — тонну, а максимальное значение составляет 1400 килограммов.