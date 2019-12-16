Вот так звучит новый 1600-сильный гиперкар Koenigsegg

Koenigsegg Jesko — преемник Agera RS. Он оснащен модернизированной версией 5,0-литрового V8 с двумя турбонагнетателями, который на обычном топливе выдает 1280 лошадиных сил, а на биоэтаноле E85 — 1600 сил. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту, 1000 Нм — в промежутке 2700–6170. В пару к нему Koenigsegg разработал девятиступенчатый «робот» LST с восемью многодисковыми сцеплениями (одно для дифференциала) в масляной ванне и скоростью смены передач 20-30 миллисекунд.