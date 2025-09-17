Новости
Опубликовано 17 сентября 2025, 10:11
2 мин.

Полный привод и цена от 3,8 млн: в России стартовали продажи Jetour T1

Вариант с передним приводом с 170-сильным мотором появится позже
Jetour запустил продажи T1. Раскрыта стоимость. «Кроссовер повышенной проходимости» вышел на российский рынок без официальной премьеры. На первых порах T1 будет доступен россиянам только в «топовой» версии с двухлитровым турбомотором и полным приводом. Комплектаций при этом две — Comfort и Luxury, а стоимость стартует с 3,77 миллиона рублей без учета скидок и акций.
Вторая модель Т-семейства Jetour в длину достигает 4705 миллиметров, в ширину — 1967, а в высоту — 1843 миллиметров при колесной базе 2800 миллиметров. Кузов на 80 процентов состоит из высокопрочной стали. У T2, для сравнения, расстояние между осями то же, а от бампера до бампера 4785 миллиметров.

Цветов кузова у Т1 шесть на выбор: белый, серебряный, золотой, матовый зеленый, синий и черный. Салон может быть оформлен в серо-черном, черно-зеленом и черно-оранжевом.

Внутри установлены цифровая «приборка» размерностью 10,25 дюйма и центральный экран диагональю 15,6 дюйма. Медиасистема работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Есть отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора и «зимний» пакет; за звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками.

Такому кроссоверу положены круиз-контроль с низкоскоростным режимом (7–15 километров в час), семь ездовых пресетов, набор помощников водителю с системой мониторинга слепых зон и предупреждения об открывании дверей. Колесные диски 19-дюймовые. Стоимость T1 Comfort — 3 770 000 рублей.

В более дорогом варианте Luxury список оснащения дополнен панорамной крышей с люком, функциями памяти и вентиляции передних сидений, подсветкой салона. Аудиосистема здесь заменена на Sony с девятью динамиками и сабвуфером. Также добавлены датчик глубины брода и продвинутые электронные ассистенты, включая систему удержания в полосе движения и функцию интеллектуального уклонения. Такой T1 предлагают за 3 950 000 рублей.

Пока новинка по умолчанию оборудована двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил и восьмидиапазонным автоматом. Привод полный уже в «базе», но версии Luxury положен интеллектуальный полный привод XWD и автоматическая блокировка заднего дифференциала с муфтой от BorgWarner. Есть и дополнительный режим X, который подстраивается к условиям на бездорожье.

Будет у T1 и более дешевая версия с мотором 1.5 мощностью 170 сил, «роботом» и передним приводом. Правда, дата ее появления пока не раскрывается.

