Полный привод и цена от 3,8 млн: в России стартовали продажи Jetour T1

Внутри установлены цифровая «приборка» размерностью 10,25 дюйма и центральный экран диагональю 15,6 дюйма. Медиасистема работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Есть отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора и «зимний» пакет; за звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками.

Такому кроссоверу положены круиз-контроль с низкоскоростным режимом (7–15 километров в час), семь ездовых пресетов, набор помощников водителю с системой мониторинга слепых зон и предупреждения об открывании дверей. Колесные диски 19-дюймовые. Стоимость T1 Comfort — 3 770 000 рублей.