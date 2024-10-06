Ожидаемый в России кроссовер Jetour T1: все фото и характеристики

Суббренд Chery поделился информацией о новинке перед стартом продаж

Ожидаемый в России кроссовер Jetour T1: все фото и характеристики. В китайских соцсетях марки появились официальные фотографии модели, которая выйдет на внутренний рынок в четвёртом квартале, а россиянам обещана в 2025 году. Дилеры Jetour сообщили журналистам, что ожидаемая стартовая цена составит 110 тысяч юаней (15,7 тысячи долларов), то есть кроссовер T1 окажется почти на 40 процентов дешевле уже знакомого в России T2.