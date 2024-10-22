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Опубликовано 22 октября 2024, 10:09
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Объявлена стоимость Jetour X50 в России: он дешевле конкурентов

Новый компактный кроссовер Jetour стоит дешевле двух миллионов рублей
Jetour запускает продажи конкурента Haval Jolion. На российский рынок выходит Jetour X50 — это компактный кроссовер, который бросит вызов Haval Jolion, Geely Coolray/Belgee X50 и Chery Tiggo 4 Pro. Начальная цена новинки уложилась в два миллиона рублей — переднеприводный X50 с 1,5-литровым «атмосферником» и «механикой» можно купить за 1 миллион 990 тысяч. Самый дорогой вариант в максимальном уровне оснащения обойдется 2 440 000 рублей. Для сравнения: цены на Jolion по состоянию на конец октября лежат в диапазоне от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.
Jetour X50
Jetour X50
© Jetour
Лиза Будрина

Россия стала первым экспортным рынком для Jetour X50, дебютировавшего на китайской автомобильной выставке летом этого года. Россиянам на выбор предложат три уровня оснащения и несколько модификаций с разными моторами и коробками передач.

X50 начального уровня стоит от 1 990 000 рублей. За эту цену покупатель получит кроссовер с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который соответствует экологическому классу Евро-6. Агрегат развивает 113 лошадиных сил и 138 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот силовой агрегат уже знаком нам по Сhery Tiggo 4 Pro, ближайшему родственнику X50.

© Jetour

В базовой комплектации Comfort у Jetour X50 17-дюймовые диски, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, салонный фильтр стандарта CN95 и цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма. Есть мультимедийная система с поддержкой протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, разъемы USB-A и USB-C для пассажиров первого и второго рядов. Помимо всего перечисленного, в список оснащения входят круиз-контроль, задние парктроники, датчики света и дождя. У кроссовера начального уровня галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в корпуса наружных зеркал повторители указателей поворота и комбинированные светодиодные задние фонари.

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На ступень выше находится X50 с двигателем того же объема, но с турбонаддувом, поэтому мощность составляет 147 сил, а крутящий момент — 210 Нм. Коробка передач у такого кроссовера роботизированная, с двумя сцеплениями мокрого типа. Динамические характеристики следующие: разгон с места до 100 километров в час занимает 11,1 секунды, максимальная скорость — 185 километров в час.

Такая связка мотора и коробки доступна в «средней» комплектации Elite стоимостью 2 290 000 рублей. Она расширена за счет боковых подушек безопасности («в базе» только фронтальные), беспроводной зарядки для смартфона, электронного селектора передач и системы выбора режимов движения. Кроме того, у такого X50 светодиодные фары, а не галогеновые.

Наконец, топовому Jetour X50 положена все та же связка 147-сильного мотора и «робота», а заодно люк на крыше, боковые шторки безопасности и 18-дюймовые легкосплавные диски. Есть у него система кругового обзора, системы контроля перестроения и предупреждения об опасности бокового столкновения при движении задним ходом. Цена — 2 440 000 рублей.

Для сравнения: Сhery Tiggo 4 Pro без учета скидок стоит дороже Jetour X50 — от 2 130 000 рублей до 2 650 000 рублей. Дороже и Belgee X50 — 2 343 990−2 610 990 рублей. Выше цены и на GAC GS3 — от 2 299 000 до 2 749 000 рублей.

Автор:Лиза Будрина