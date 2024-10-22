Объявлена стоимость Jetour X50 в России: он дешевле конкурентов

На ступень выше находится X50 с двигателем того же объема, но с турбонаддувом, поэтому мощность составляет 147 сил, а крутящий момент — 210 Нм. Коробка передач у такого кроссовера роботизированная, с двумя сцеплениями мокрого типа. Динамические характеристики следующие: разгон с места до 100 километров в час занимает 11,1 секунды, максимальная скорость — 185 километров в час.

Такая связка мотора и коробки доступна в «средней» комплектации Elite стоимостью 2 290 000 рублей. Она расширена за счет боковых подушек безопасности («в базе» только фронтальные), беспроводной зарядки для смартфона, электронного селектора передач и системы выбора режимов движения. Кроме того, у такого X50 светодиодные фары, а не галогеновые.

Наконец, топовому Jetour X50 положена все та же связка 147-сильного мотора и «робота», а заодно люк на крыше, боковые шторки безопасности и 18-дюймовые легкосплавные диски. Есть у него система кругового обзора, системы контроля перестроения и предупреждения об опасности бокового столкновения при движении задним ходом. Цена — 2 440 000 рублей.