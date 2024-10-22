Объявлена стоимость Jetour X50 в России: он дешевле конкурентов

Объявлена стоимость Jetour X50 в России: он дешевле конкурентовНовый компактный кроссовер Jetour стоит дешевле двух миллионов рублей
Россия стала первым экспортным рынком для Jetour X50, дебютировавшего на китайской автомобильной выставке летом этого года. Россиянам на выбор предложат три уровня оснащения и несколько модификаций с разными моторами и коробками передач.
X50 начального уровня стоит от 1 990 000 рублей. За эту цену покупатель получит кроссовер с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который соответствует экологическому классу Евро-6. Агрегат развивает 113 лошадиных сил и 138 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот силовой агрегат уже знаком нам по Сhery Tiggo 4 Pro, ближайшему родственнику X50.
В базовой комплектации Comfort у Jetour X50 17-дюймовые диски, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, салонный фильтр стандарта CN95 и цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма. Есть мультимедийная система с поддержкой протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, разъемы USB-A и USB-C для пассажиров первого и второго рядов. Помимо всего перечисленного, в список оснащения входят круиз-контроль, задние парктроники, датчики света и дождя. У кроссовера начального уровня галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в корпуса наружных зеркал повторители указателей поворота и комбинированные светодиодные задние фонари.
На ступень выше находится X50 с двигателем того же объема, но с турбонаддувом, поэтому мощность составляет 147 сил, а крутящий момент — 210 Нм. Коробка передач у такого кроссовера роботизированная, с двумя сцеплениями мокрого типа. Динамические характеристики следующие: разгон с места до 100 километров в час занимает 11,1 секунды, максимальная скорость — 185 километров в час.
Такая связка мотора и коробки доступна в «средней» комплектации Elite стоимостью 2 290 000 рублей. Она расширена за счет боковых подушек безопасности («в базе» только фронтальные), беспроводной зарядки для смартфона, электронного селектора передач и системы выбора режимов движения. Кроме того, у такого X50 светодиодные фары, а не галогеновые.
Наконец, топовому Jetour X50 положена все та же связка 147-сильного мотора и «робота», а заодно люк на крыше, боковые шторки безопасности и 18-дюймовые легкосплавные диски. Есть у него система кругового обзора, системы контроля перестроения и предупреждения об опасности бокового столкновения при движении задним ходом. Цена — 2 440 000 рублей.
Для сравнения: Сhery Tiggo 4 Pro без учета скидок стоит дороже Jetour X50 — от 2 130 000 рублей до 2 650 000 рублей. Дороже и Belgee X50 — 2 343 990−2 610 990 рублей. Выше цены и на GAC GS3 — от 2 299 000 до 2 749 000 рублей.