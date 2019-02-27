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10:46

Volkswagen выделил Jetta в отдельный бренд

Марка будет представлена только в Китае

Компания Volkswagen выделит семейство Jetta в отдельный бренд, ориентированный на молодую аудиторию. Модели новой марки, предназначенной исключительно для китайского рынка, будут собирать на заводе FAW-Volkswagen в городе Чэнду.

По мнению совета директоров Volkswagen, бренд Jetta поможет компании закрепиться в среднем ценовом сегменте, между более дорогим VW и массой марок начального уровня, занимающих ⅓ китайского рынка. Кроме того, Jetta — одна из культовых моделей Volkswagen в Китае, пользующаяся огромной популярностью.

Линейка Jetta будет состоят из седана и двух кроссоверов. Под новый бренд разработаны новые форматы точек продаж, которые будут привлекать целевую аудиторию. Речь идет о цифровых шоу-румах, pop-up площадках в торговых центрах и мобильных грузовиках-магазинах.

В прошлом году совокупные продажи Volkswagen Group в Китае составили 4 288 881 автомобиль, из которых 3 172 080 пришлось на модели VW. Показатели бренда в два раза превысили объёмы ближайшего конкурента — Honda. Самым популярным автомобилем Китая стал VW Lavida (503 825 экземпляров), аналог Jetta, который выпускают на площадке Shanghai Volkswagen, ну а Jetta с результатом 327 695 экземпляров в общем рейтинге заняла седьмое место.

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