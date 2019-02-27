Volkswagen выделил Jetta в отдельный бренд

В прошлом году совокупные продажи Volkswagen Group в Китае составили 4 288 881 автомобиль, из которых 3 172 080 пришлось на модели VW. Показатели бренда в два раза превысили объёмы ближайшего конкурента — Honda. Самым популярным автомобилем Китая стал VW Lavida (503 825 экземпляров), аналог Jetta, который выпускают на площадке Shanghai Volkswagen, ну а Jetta с результатом 327 695 экземпляров в общем рейтинге заняла седьмое место.