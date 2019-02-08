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13:50

Новый «заряженный» седан VW Jetta оснастили двигателем от Golf GTI

Модификация GLI предложена с независимой задней подвеской и самоблоком спереди

На автосалоне в Чикаго дебютировала «заряженная» версия нового Volkswagen Jetta — GLI. Седан получил двигатель от Golf GTI, независимую заднюю подвеску (вместо балки обычного седана), тормоза от Golf R и заниженную на 15 миллиметров подвеску.

Как и обычная Jetta версия GLI построена на модульной платформе MQB. Под капотом переднеприводного седана установлен турбированный двигатель EA888 TSI объемом два литра, выдающий 231 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» DSG.

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В стандартное оснащение модификации GLI входит самоблокирующийся дифференциал спереди, общие с Golf GTI и R тормозные механизмы с 340-миллиметровыми передними вентилируемыми дисками, переключатель режимов движения Driving Mode Selection с тремя предустановленными и одним настраиваемым профилем, передняя и задняя светодиодная оптика и фоновая подсветка с 10 цветами. Версия 35th Anniversary уже «в базе» комплектуется адаптивными амортизаторами DCC.

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Среди других доступных опций: виртуальная «приборка», панорамная крыша, 400-ваттная аудиосистема BeatsAudio, вентиляция передних сидений, удаленный запуск двигателя. Для отделки интерьера используется ткань и кожа с красной прострочкой, которая сочетается с такого же цвета акцентами по всему салону.

Новый Volkswagen Jetta GLI будет доступна в двух вариантах оснащения, а также версии 35th Anniversary Edition. Продажи седана на американском рынке начнутся весной этого года. До России «Джетта» должна добраться к концу 2019-го.

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