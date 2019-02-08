Новый «заряженный» седан VW Jetta оснастили двигателем от Golf GTI

Среди других доступных опций: виртуальная «приборка», панорамная крыша, 400-ваттная аудиосистема BeatsAudio, вентиляция передних сидений, удаленный запуск двигателя. Для отделки интерьера используется ткань и кожа с красной прострочкой, которая сочетается с такого же цвета акцентами по всему салону.

Новый Volkswagen Jetta GLI будет доступна в двух вариантах оснащения, а также версии 35th Anniversary Edition. Продажи седана на американском рынке начнутся весной этого года. До России «Джетта» должна добраться к концу 2019-го.