Посмотрите, как искусно Suzuki Jimny замаскировали под Land Rover Defender

Стилисты Damd смогли сохранить узнаваемые детали «Дефендера» — круглые ламповые составные фонари, «силовые» бамперы, длинные брызговики, а также сымитировать шильдики на капоте и радиаторной решётке. Есть и практичные доработки внедорожника, не имеющие отношения к копированию: на крышу можно установить экспедиционный багажник и диодную «балку».