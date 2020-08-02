Посмотрите, как искусно Suzuki Jimny замаскировали под Land Rover Defender

Превратить Suzuki Jimny в компактную копию Defender оказалось довольно затратно — дизайнерам пришлось заменить капот, радиаторную решётку, бамперы, расширители колёсных арок, адаптировать соответствующую оптику, а также установить винтажные 16-дюймовые колёсные диски. Вмешательство в интерьер точечное: для сидений сшили специальные чехлы из клетчатой ткани в стиле 1970-х.
Стилисты Damd смогли сохранить узнаваемые детали «Дефендера» — круглые ламповые составные фонари, «силовые» бамперы, длинные брызговики, а также сымитировать шильдики на капоте и радиаторной решётке. Есть и практичные доработки внедорожника, не имеющие отношения к копированию: на крышу можно установить экспедиционный багажник и диодную «балку».
Вмешательства в силовую установку тюнинг-кит Little:D не предполагает, так что под капотом Jimny остаётся 1,5-литровый 102-сильный бензиновый «атмосферник», который может сочетаться с 5-скоростной «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
Для ателье Damd трансформация Suzuki Jimny в «мини-Деф» — не первый подобный проект. Ранее ателье предлагало стилизовать японский внедорожник под классический Ford Bronco и новый Mercedes-AMG G 63. Цена аксессуаров тюнинг-кита Little:D пока не называется.