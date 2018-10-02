Suzuki показала европейцам новый Jimny

У внедорожника появилась вспомогательная электроника. Новый Jimny оснащается системой помощи при спуске с горы и, что особенно важно для короткобазной машины с задним приводом — системой стабилизации.

Кузов абсолютно новый — и своими угловатыми очертаниями напоминает сразу все армейские внедорожники, от мерседесовского «Гелика» до своего родственника, Suzuki Samurai.