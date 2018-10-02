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19:33

Suzuki показала европейцам новый Jimny

Стартовали продажи внедорожника нового поколения

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На автосалоне в Париже состоялась европейская премьера внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. При этом за три дня до открытия выставки европейские дилеры марки начали прием заказов на модель.

Маленький трехдверный полноприводник сохранил все основные особенности своего предшественника — шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Рама усилена крестообразной распоркой под ногами передних седоков и парой поперечных перемычек в передней и задней части, а ширина мостов увеличена на 40 миллиметров.

Судя по всему, от прежней модели заимствована и трансмиссия с принудительным подключением переднего моста и понижающей передачей — в обычных условиях приводятся лишь задние колеса. Коробки передач предлагается две на выбор: либо пятиступенчатая «механика», либо четырехдиапазонный «автомат».

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Подвеска — пружинная, а рулевой механизм типа червяк-ролик дополнен гидравлическим демпфером. Под капотом — новый полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы.

Размеры Jimny почти не изменились: на сегодня это едва ли не самый маленький внедорожник в мире. Его длина не превышает 3645 миллиметра, ширина — 1645 миллиметров.

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У внедорожника появилась вспомогательная электроника. Новый Jimny оснащается системой помощи при спуске с горы и, что особенно важно для короткобазной машины с задним приводом — системой стабилизации.

Кузов абсолютно новый — и своими угловатыми очертаниями напоминает сразу все армейские внедорожники, от мерседесовского «Гелика» до своего родственника, Suzuki Samurai.

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В Европе новый Jimny предлагается в двух комплектациях: Comfort и Comfort+. «Плюс» отличается наличием климат-контроля, кожаной обшивки руля, легкосплавных колес, навигационной системы, тонировкой задних стекол, 12-вольтовой розетки в багажнике, зеркальца в солнцезащитном козырьке, и органайзера на полу багажника.

Цены на Suzuki Jimny в Германии

КомплектацияЦена, евро
MTAT
Comfort17 91519 985
Comfort+19 095

Правда, выбор между этими комплектациями есть только у покупателей машин с ручной коробкой. «Автомат» можно получить лишь в комплектации Comfort. В Германии цены на Suzuki Jimny начинаются от 17 915 евро, что делает его одним из самых доступных внедорожников на рынке. Правда, наша классическая «Нива» почти в полтора раза дешевле — 11 090 евро.

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