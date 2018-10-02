Suzuki показала европейцам новый Jimny

Маленький трехдверный полноприводник сохранил все основные особенности своего предшественника — шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Рама усилена крестообразной распоркой под ногами передних седоков и парой поперечных перемычек в передней и задней части, а ширина мостов увеличена на 40 миллиметров.
Судя по всему, от прежней модели заимствована и трансмиссия с принудительным подключением переднего моста и понижающей передачей — в обычных условиях приводятся лишь задние колеса. Коробки передач предлагается две на выбор: либо пятиступенчатая «механика», либо четырехдиапазонный «автомат».
Подвеска — пружинная, а рулевой механизм типа червяк-ролик дополнен гидравлическим демпфером. Под капотом — новый полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы.
Размеры Jimny почти не изменились: на сегодня это едва ли не самый маленький внедорожник в мире. Его длина не превышает 3645 миллиметра, ширина — 1645 миллиметров.
У внедорожника появилась вспомогательная электроника. Новый Jimny оснащается системой помощи при спуске с горы и, что особенно важно для короткобазной машины с задним приводом — системой стабилизации.
Кузов абсолютно новый — и своими угловатыми очертаниями напоминает сразу все армейские внедорожники, от мерседесовского «Гелика» до своего родственника, Suzuki Samurai.
В Европе новый Jimny предлагается в двух комплектациях: Comfort и Comfort+. «Плюс» отличается наличием климат-контроля, кожаной обшивки руля, легкосплавных колес, навигационной системы, тонировкой задних стекол, 12-вольтовой розетки в багажнике, зеркальца в солнцезащитном козырьке, и органайзера на полу багажника.
Цены на Suzuki Jimny в Германии
|Комплектация
|Цена, евро
|MT
|AT
|Comfort
|17 915
|19 985
|Comfort+
|19 095
|—
Правда, выбор между этими комплектациями есть только у покупателей машин с ручной коробкой. «Автомат» можно получить лишь в комплектации Comfort. В Германии цены на Suzuki Jimny начинаются от 17 915 евро, что делает его одним из самых доступных внедорожников на рынке. Правда, наша классическая «Нива» почти в полтора раза дешевле — 11 090 евро.