Suzuki Jimny вернулся в Европу. Теперь это фургон

Коммерческий Suzuki Jimny — это только два передних кресла и плюс 33 литра к объему багажника. Показатель фургона — 863 литра, а у пассажирского варианта со сложенным задним диваном — только 830. Еще одно отличие — сетчатая перегородка, предотвращающая попадание груза из багажного отсека в салон. Изменений по технике не предусмотрено.
Под капотом Джимни по-прежнему установлен «атмосферник» 1.5, развивающий 102 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента. Коробка — безальтернативная пятиступенчатая «механика». На внедорожнике сохранились неразрезные мосты с креплением на трех рычагах и спиральными пружинами, а также полный привод типа part-time с понижающим рядом.
Классический ход с выводом внедорожника из списка пассажирских моделей спасет компанию от штрафов за превышение выбросов CO₂, ведь «озеленения» Джимни и внедрения хотя бы 48-вольтовой системы в ближайшем будущем не предвидится. Для комтранса экологические требования более щадящие: если легковые модели в среднем должны выбрасывать не более 95 граммов углекислого газа на километр, то LCV — не более 147 граммов на километр.