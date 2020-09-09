Suzuki Jimny вернулся в Европу. Теперь это фургон

Классический ход с выводом внедорожника из списка пассажирских моделей спасет компанию от штрафов за превышение выбросов CO₂, ведь «озеленения» Джимни и внедрения хотя бы 48-вольтовой системы в ближайшем будущем не предвидится. Для комтранса экологические требования более щадящие: если легковые модели в среднем должны выбрасывать не более 95 граммов углекислого газа на километр, то LCV — не более 147 граммов на километр.