Будущие модели JLR будут бороться с распространением простуды и гриппа

Ультрафиолет поможет бороться с распространением простуды и гриппа. Технология позволит «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, известные как супербактерии. По словам главы отдела медицины JLR доктора Стива Айли, в среднем в салоне машины автовладелец проводит 300 часов в год, и это время лучше использовать для оказания профилактической медицинской помощи.

В 2015 году Tesla представила климатическую установку с функцией Bioweapon Defense. Особая система фильтрации, вдохновленная теми, что используется в космической промышленности, способна очищать наружный воздух от пыльцы, бактерий и загрязнений, снижая их уровень до нуля. Тесты показали, что это режим способен защитить даже от атаки биологическим оружием.