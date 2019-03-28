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14:32

Будущие модели JLR будут бороться с распространением простуды и гриппа

Британский производитель планирует оснащать автомобили системой дезинфекции воздуха

Будущие модели Jaguar Land Rover помогут бороться с распространением гриппа и простуды, используя достижения современной медицины. Речь идет об установке в автомобили систем дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C).

Технологию ультрафиолетового излучения позаимствуют из медицинской промышленности, где она успешно применяется на протяжении более 70 лет. Решение широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей с помощью света с длиной волны 200-280 нанометров. В JLR считают, что используя UV-C в климатической установке, можно будет разрушать ДНК патогенных микроорганизмов до поступления воздуха в салон автомобиля.

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Ультрафиолет поможет бороться с распространением простуды и гриппа. Технология позволит «убивать» бактерии и вирусы, в том числе устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, известные как супербактерии. По словам главы отдела медицины JLR доктора Стива Айли, в среднем в салоне машины автовладелец проводит 300 часов в год, и это время лучше использовать для оказания профилактической медицинской помощи.

В 2015 году Tesla представила климатическую установку с функцией Bioweapon Defense. Особая система фильтрации, вдохновленная теми, что используется в космической промышленности, способна очищать наружный воздух от пыльцы, бактерий и загрязнений, снижая их уровень до нуля. Тесты показали, что это режим способен защитить даже от атаки биологическим оружием.

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