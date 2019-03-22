Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:19

Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Китайскую фирму Jiangling обязали прекратить производство и продажи Landwind X7

Landwind X7
Группа Jaguar Land Rover выиграла длительный судебный процесс против китайской фирмы Jiangling Motor Holding, которая выпускала нелицензионную копию Range Rover Evoque. Окружной суд пекинского района Чаоян признал кроссовер Landwind X7 плагиатом и постановил прекратить его продажи, а также обязал нарушителя выплатить компенсацию британской марке.

Издание Autocar сообщает, что решение беспрецедентное: раньше из-за особенностей законодательства китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компаний. Сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике мировой автомобильной промышленности».

Ranger Rover
Landwind

Судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. Однако суд посчитал, что она по-прежнему использует пять уникальный признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.

Попытка GM Daewoo Auto & Technology заставить китайскую Chery Automobile прекратить продажи очень похожей на Matiz модели QQ не увенчалась успехом. Суд не убедила даже то, что у машин были взаимозаменяемые кузовные панели.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...