Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. Однако суд посчитал, что она по-прежнему использует пять уникальный признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.