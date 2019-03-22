Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Издание Autocar сообщает, что решение беспрецедентное: раньше из-за особенностей законодательства китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компаний. Сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике мировой автомобильной промышленности».
Судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. Однако суд посчитал, что она по-прежнему использует пять уникальный признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.
Попытка GM Daewoo Auto & Technology заставить китайскую Chery Automobile прекратить продажи очень похожей на Matiz модели QQ не увенчалась успехом. Суд не убедила даже то, что у машин были взаимозаменяемые кузовные панели.