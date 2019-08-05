Jaguar Land Rover представит пять новых моделей в течение двух лет

К началу 2021 года Jaguar представит полноразмерный кроссовер J-Pace. Модель займёт нишу на ступень выше F-Pace и будет позиционироваться как роскошный экологически дружественный вседорожник. А к концу года линейку автомобилей повышенной проходимости расширит Land Rover: пятый член семейства Range Rover станет первым чистым электромобилем марки. Ожидается, что модель назовут легендарным именем Road Rover и это будет среднеразмерный кроссовер крупнее Evoque, но меньше Velar. Наконец, до 2022 года выйдет пятое поколение «обычного» Range Rover.