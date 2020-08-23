Раритетный кабриолет Элтона Джона продадут на аукционе

Доработок по шасси, мотору и коробке передач нет: под капотом рядный шестицилиндровый атмосферный 4,45-литровый бензиновый верхнеклапанный мотор с тремя карбюраторами, трансмиссия — четырёхскоростная «механика» с электромагнитным актуатором, так что переключать передачи можно без педали сцепления.

Несмотря на не аутентичное состояние, Delahaye 175 представляет коллекционную ценность, поскольку в период с 1948-го по 1951 год было выпущено около 50 экземпляров. Номер шасси выставочного образца — 815036.