Раритетный кабриолет Элтона Джона продадут на аукционе

Первым владельцем Delahaye 175 был махараджи индийского княжества Майсур, причём в оригинале автомобиль представлял собой серебристое купе с жёсткой крышей и люком. В начале 1970-х двухдверку из Индии приобрёл американский бизнесмен, а в конце десятилетия купе привезли в Европу и продали на аукционе. Элтон Джон купил купе в 1980 году и владел автомобилем как минимум три года.
Фото: bringatrailer.com
После знаменитого музыканта новые владельцы Delahaye решили переоборудовать купе в кабриолет с мягким верхом, перекрасить кузов в ярко-красный, а также перетянуть салон. Вдобавок, была проведена ревизия технического состояния французского раритета. После капитального ремонта Delahaye 175 проехал всего 2700 километров.
Фото: bringatrailer.com
Доработок по шасси, мотору и коробке передач нет: под капотом рядный шестицилиндровый атмосферный 4,45-литровый бензиновый верхнеклапанный мотор с тремя карбюраторами, трансмиссия — четырёхскоростная «механика» с электромагнитным актуатором, так что переключать передачи можно без педали сцепления.
Несмотря на не аутентичное состояние, Delahaye 175 представляет коллекционную ценность, поскольку в период с 1948-го по 1951 год было выпущено около 50 экземпляров. Номер шасси выставочного образца — 815036.
Раритетный Delahaye Type 175 — не первый автомобиль сэра Элтона Джона, который продаётся на аукционе. Год назад с молотка пустили Ferrari 365 GTB/4 Daytona, которой британский музыкант владел в середине 1970-х. За берлинетту удалось выручить более полумиллиона долларов.