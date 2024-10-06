Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года

Классический суперкар сменит владельца через полтора месяца

Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года. Торги аукционного дома Christie's запланированы на 20 ноября, и одним из лотов будет личный автомобиль американской кинозвезды. Речь идёт о Ferrari 250 GT под номером 11: это один из 353 выпущенных экземпляров, пробег не превышает 10,3 тысячи километров, состояние аутентичное. Обычно аналогичные машины стоят около полумиллиона долларов, но в данном случае эксперты ожидают большей цены.