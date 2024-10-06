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Опубликовано 06 октября 2024, 13:13
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Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года

Классический суперкар сменит владельца через полтора месяца
Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года. Торги аукционного дома Christie's запланированы на 20 ноября, и одним из лотов будет личный автомобиль американской кинозвезды. Речь идёт о Ferrari 250 GT под номером 11: это один из 353 выпущенных экземпляров, пробег не превышает 10,3 тысячи километров, состояние аутентичное. Обычно аналогичные машины стоят около полумиллиона долларов, но в данном случае эксперты ожидают большей цены.
Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года
© christies.com
Сергей Ильин
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Из описания неизвестно, почему Анджелина Джоли продаёт раритет. Актрису нечасто видели в этом автомобиле, однако однажды Ferrari 250 GT засветилась в рекламе духов. Хотя в гараже суперзвезды одна из самых массовых «двести пятидесяток», история владения, отличное состояние и принадлежность к ранней серии позволят выручить солидную сумму.

Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года

© christies.com

Купе Ferrari 250 GT разработано ателье Pininfarina, как относительно массовая версия, поэтому конструкция проще, чем у одноимённых лимитированных моделей. Тем не менее под капотом 3,0-литровый V12, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Тормоза барабанные, диски с алюминиевыми спицами, задняя рессорная подвеска, и при этом солидная отдача 240 лошадиных сил позволяют разогнать раритет до 250 км/ч!

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Аукционный дом Christie's рассчитывает выручить за суперкар от 660 до 880 тысяч долларов. По меркам Ferrari 250 этот экземпляр недорог, ведь штучные гоночные варианты уходят с молотка за десятки миллионов долларов. К примеру, берлинетта GTO в прошлом году нашла покупателя за 51,7 миллиона в американской валюте.

Источник:Robb Report
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Ferrari
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#Аукционы