Бывший дизайнер Rolls-Royce займётся внешностью Volkswagen

В 1993 году Йозеф Кабан стал самым молодым дизайнером в истории концерна Volkswagen и какое-то время отвечал только за дизайн экстерьера. Дольше всего — почти десять лет с 2008 по 2017 год — словацкий специалист занимал должность шеф-дизайнера Skoda. В последние годы художник получил известность как автор неоднозначного рестайлинга «Октавии» третьего поколения и ответственный за внешность кроссоверов Kodiaq и Karoq.