Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:21

Бывший дизайнер Rolls-Royce займётся внешностью Volkswagen

Главным дизайнером немецкой марки назначен Йозеф Кабан

© Йозеф Кабан, фото — Skoda
Сергей Ильин
Словацкий дизайнер Йозеф Кабан вернулся в группу Volkswagen после двухлетнего перерыва. В 2017 году 44-летний специалист возглавил отдел дизайна BMW, в 2019-м полгода проработал шеф-дизайнером Rolls-Royce, а теперь вновь будет трудиться у работодателя, у которого начинал карьеру в начале 1990-х.

Фирма Volkswagen сообщила, что Кабан приступит к руководству дизайнерского бюро марки с 1 июля 2020 года. Словак будет отвечать за внешность легковой линейки Volkswagen, а его предшественник на посту шеф-дизайнера марки, Клаус Бишофф, с 1 апреля уйдёт на повышение и станет главой дизайнерского бюро группы компаний Volkswagen. В период с 1 апреля по 1 июля следующего года Клаус Бишофф будет занимать обе должности.

>
Reload
1 / 2

Фото: Клаус Бишофф

Нынешний главный стилист Volkswagen Group, 57-летний Михаэль Мауэр, с 1 апреля сосредоточится на оформлении линейки Porsche. Главные действующие лица рокировки и генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс перестановки в отделе дизайна немецкого концерна никак не прокомментировали.

За 26 лет работы в индустрии автомобильного дизайна Йозеф Кабан приложил руку ко многим проектам от миниатюрного Volkswagen Lupo до гиперкара Bigatti Veyron.

В 1993 году Йозеф Кабан стал самым молодым дизайнером в истории концерна Volkswagen и какое-то время отвечал только за дизайн экстерьера. Дольше всего — почти десять лет с 2008 по 2017 год — словацкий специалист занимал должность шеф-дизайнера Skoda. В последние годы художник получил известность как автор неоднозначного рестайлинга «Октавии» третьего поколения и ответственный за внешность кроссоверов Kodiaq и Karoq.