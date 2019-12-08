Бывший дизайнер Rolls-Royce займётся внешностью Volkswagen

Фирма Volkswagen сообщила, что Кабан приступит к руководству дизайнерского бюро марки с 1 июля 2020 года. Словак будет отвечать за внешность легковой линейки Volkswagen, а его предшественник на посту шеф-дизайнера марки, Клаус Бишофф, с 1 апреля уйдёт на повышение и станет главой дизайнерского бюро группы компаний Volkswagen. В период с 1 апреля по 1 июля следующего года Клаус Бишофф будет занимать обе должности.
Фото: Клаус Бишофф
Нынешний главный стилист Volkswagen Group, 57-летний Михаэль Мауэр, с 1 апреля сосредоточится на оформлении линейки Porsche. Главные действующие лица рокировки и генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс перестановки в отделе дизайна немецкого концерна никак не прокомментировали.
За 26 лет работы в индустрии автомобильного дизайна Йозеф Кабан приложил руку ко многим проектам от миниатюрного Volkswagen Lupo до гиперкара Bigatti Veyron.
В 1993 году Йозеф Кабан стал самым молодым дизайнером в истории концерна Volkswagen и какое-то время отвечал только за дизайн экстерьера. Дольше всего — почти десять лет с 2008 по 2017 год — словацкий специалист занимал должность шеф-дизайнера Skoda. В последние годы художник получил известность как автор неоднозначного рестайлинга «Октавии» третьего поколения и ответственный за внешность кроссоверов Kodiaq и Karoq.