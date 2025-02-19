Опубликовано 19 февраля 2025, 20:451 мин.
Япония увеличила поставки автозапчастей в Россию (но санкции все еще действуют)При этом общий товарооборот между двумя странами продолжает снижаться
В январе 2024 года Япония увеличила экспорт автомобильных запчастей в Россию на 11 процентов. В то же время поставки легковых машин в нашу страну продолжают снижаться. По данным министерства финансов Страны восходящего Солнца, общий товарооборот между двумя государствами снизился на 8,77 процента относительно января прошлого года. При этом Россия сократила импорт товаров на 11,7 процента.
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Больше половины всех экспортируемых товаров из Японии приходится на легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие к ним. В январе азиатская страна поставила в Россию 7 710 машин, что почти на 19 процентов меньше прошлогодних показателей, а импорт деталей для транспортных средств вырос на 11 процентов. Кроме того, Япония активно поставляет в нашу страну пластик и бумагу. Россия же все больше экспортирует цветных металлов.
В октябре прошлого года Япония резко увеличила экспорт автомобилей в Россию. Так же существенно увеличились поставки запчастей и комплектующих.