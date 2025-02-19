Япония увеличила поставки автозапчастей в Россию (но санкции все еще действуют)

Больше половины всех экспортируемых товаров из Японии приходится на легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие к ним. В январе азиатская страна поставила в Россию 7 710 машин, что почти на 19 процентов меньше прошлогодних показателей, а импорт деталей для транспортных средств вырос на 11 процентов. Кроме того, Япония активно поставляет в нашу страну пластик и бумагу. Россия же все больше экспортирует цветных металлов.