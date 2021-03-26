Вездеход из «Судьи Дредда» продают по цене новой Toyota Camry

Этот экземпляр — один из 31, которые построили к съемкам «Судьи Дредда», утверждает автор объявления. По сюжету фильма, Land Rover остался единственным «выжившим» автопроизводителем в 2139 году и выпускает бронированные такси (City Cab), которые колесят по опасным районам города.

Вездеход с двумя парами дверей-«крыльев чайки» был разработан дизайнером Дэвидом Вудхаусом и построен на «тележке» армейского 101 Forward Control, выпускавшегося с 1972 по 1979 год. Кузов изготовили из стеклопластика и раскрасили в цвета такси, а в движение такси-вездеход приводил 3,5-литровый Rover V8.