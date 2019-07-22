Nissan показал очередной тизер нового Juke

В новом тизере компания, по сути, не рассказала ничего нового, лишь позволила более детально рассмотреть переднюю часть нового поколения кроссовера. Как и ожидалось, автомобиль сохранил узнаваемые черты, однако теперь двухэтажная оптика стала более «взрослой». Судя по изображению, дневные ходовые огни больше не выпирают над кузовом, кроме того, они стали более узкими и аккуратными. Круглые фары также остались на месте, но получили иной дизайн.

Новое поколение Nissan Juke построят на платформе CMF-B, которую компания разработала совместно с французскими коллегами по концерну из Renault. На такой же «тележке» построена модель Clio. Если новичка действительно построят на этой архитектуре, стоит ожидать в моторной гамме бензиновые двигатели объемами 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель, а также турбомотор на 1,6 литров отдачей около 200 лошадиных сил.