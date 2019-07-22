Nissan показал очередной тизер нового Juke

В новом тизере компания, по сути, не рассказала ничего нового, лишь позволила более детально рассмотреть переднюю часть нового поколения кроссовера. Как и ожидалось, автомобиль сохранил узнаваемые черты, однако теперь двухэтажная оптика стала более «взрослой». Судя по изображению, дневные ходовые огни больше не выпирают над кузовом, кроме того, они стали более узкими и аккуратными. Круглые фары также остались на месте, но получили иной дизайн.
Новое поколение Nissan Juke построят на платформе CMF-B, которую компания разработала совместно с французскими коллегами по концерну из Renault. На такой же «тележке» построена модель Clio. Если новичка действительно построят на этой архитектуре, стоит ожидать в моторной гамме бензиновые двигатели объемами 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель, а также турбомотор на 1,6 литров отдачей около 200 лошадиных сил.
Официальная премьера намечена на 3 сентября этого года. В августе прошлого года шеф-дизайнер марки Альфонсо Альбаиса говорил, что новое поколение практически не будет похоже на текущее – по его словам, Juke превратится в «городской метеор с собственным особым характером».
В Россию привозить новое поколение не планируют. Текущая версия «Джука» пока что доступна на отечественном рынке, однако в начале июня у модели закончилось действие ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), и компания решила не продлевать его. Сейчас дилеры распродают запасы. За прошлый, 2018 год, в стране было продано всего 2,5 тысячи автомобилей — при стоимости от 1 120 000 рублей модель перестала пользоваться популярностью даже у давних поклонников.