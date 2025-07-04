Перечислены бестселлеры российского авторынка в июне

Перечислены бестселлеры российского авторынка в июнеПродажи семи из 10 лидирующих марок упали
Четвертое место в этот раз досталось Changan (6,4 тысячи автомобилей, -36,6 процента), пятое — Geely (6,2 тысячи и -44,4 процента). Белорусско-китайский Belgee реализовал 4,1 тысячи машин, увеличив спрос на четверть. У Jetour продажи остались примерно на том же уровне, что и год назад, — 3,1 тысячи (-0,7 процента).
Восьмую позицию занял Solaris, продавший 2,2 тысячи перелицованных «корейцев» и показавший самый заметный рост в топ-10 — на 55,9 процента. Замыкают десятку Omoda и GAC с двумя тысячами (-61,3 процента) и 1,9 тысячи (+24,8 процента) проданных машин соответственно.
Что касается моделей, то первенство удерживает Lada Granta с 11,5 тысячи реализованных экземпляров. Это на 28 процентов меньше, чем в июне 2024 года. Второй стала Vesta с 5,9 тысячи (-49,3 процента), третьим — Haval Jolion с 3,6 тысячи (-48,4 процента).
Далее следуют Changan Uni-S (три тысячи машин, -23,2 процента), Belgee X50 (2,7 тысячи, -16,4 процента), Chery Tiggo 4 (2,5 тысячи), Geely Monjaro (2,4 тысячи, -38 процентов), Lada Niva Legend (2,4 тысячи, -20,7 процента). У Lada Largus из-за низкой базы июня 2024-го спрос вырос почти в 60 раз, до 2,1 тысячи машин. Десятой в рейтинге бестселлеров стала Lada Niva Travel с 2,1 тысячи проданных штук и падением продаж на 40,1 процента.