Перечислены бестселлеры российского авторынка в июне

Четвертое место в этот раз досталось Changan (6,4 тысячи автомобилей, -36,6 процента), пятое — Geely (6,2 тысячи и -44,4 процента). Белорусско-китайский Belgee реализовал 4,1 тысячи машин, увеличив спрос на четверть. У Jetour продажи остались примерно на том же уровне, что и год назад, — 3,1 тысячи (-0,7 процента).

Восьмую позицию занял Solaris, продавший 2,2 тысячи перелицованных «корейцев» и показавший самый заметный рост в топ-10 — на 55,9 процента. Замыкают десятку Omoda и GAC с двумя тысячами (-61,3 процента) и 1,9 тысячи (+24,8 процента) проданных машин соответственно.