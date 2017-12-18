Посмотрите, как превратить автомобиль со свалки в радиоуправляемую машину

Американец Уильям Фостер превратил старый автомобиль со свалки в полноразмерную радиоуправляемую машину. Видео того, как она управляется и ездит опубликовано на YouTube-канале изобретателя.

Работа автомобиля контролируется при помощи двух микрокомпьютеров Arduino, установленных на центральном тоннеле, радиопередатчиков, и цепного привода, который вращает руль. В конце ролика Фостер подробно показывает, как работает его радиоуправляемая машина.