В США старую машину оснастили дистанционным управлением

Пульс

Посмотрите, как превратить автомобиль со свалки в радиоуправляемую машину

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18 декабря 2017

Американец Уильям Фостер превратил старый автомобиль со свалки в полноразмерную радиоуправляемую машину. Видео того, как она управляется и ездит опубликовано на YouTube-канале изобретателя.

Работа автомобиля контролируется при помощи двух микрокомпьютеров Arduino, установленных на центральном тоннеле, радиопередатчиков, и цепного привода, который вращает руль. В конце ролика Фостер подробно показывает, как работает его радиоуправляемая машина.

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Британские ученые
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