Автомобильный номер выставили на продажу за 1,2 миллиарда рублей

Руководитель британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан выставил на продажу номерной знак c символами «F1» за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Объявление о продаже размещено на сайте RegTransfers.

Этот номер Кан купил в 2008 году, заплатив 440 тысяч фунтов (35,7 миллиона рублей). Тогда знак принадлежал Совету графства Эссекс и был установлен на Volvo S80 его председателя. Номер «F1» используется в Великобритании уже 109 лет – именно тогда бы зарегистрирован первый автомобиль с этим обозначением.

Сейчас Кан использует номер «F1» на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В 2014-м бизнесмен отклонил предложение о покупке этого знака за 8,5 миллиона фунтов.

На данный момент рекорд Великобритании принадлежит номеру «25 О» – в 2014 году этот знак купили за 518 тысяч 480 фунтов стерлингов (42 миллиона рублей). Он установлен на классический спорткар Ferrari 250 GT SWB.

В 2016 году в ОАЭ регистрационный знак с номером «1» был продан почти за пять миллионов долларов. Несколькими годами ранее такой же знак продали за 14,5 миллиона долларов.