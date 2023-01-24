Китайские кроссоверы Kaiyi едут в Казахстан

Kaiyi X3 и X3 Pro – это компактный кроссовер, ближайший родственник знакомого нам Chery Tiggo 4 Pro. Сама же марка Kaiyi была создана Chery и двумя государственными фондами в 2014 году, так что не удивительно, что под этим названием в Китае продаются слегка перелицованные модели Chery. За их дизайн отвечает Лоуи Вермерш, выходец из итальянской студии Pininfarina, который, к слову, работал над Chery Tiggo 7 и Exeed TXL.

В ОТТС, выданном на Kaiyi X3 и X3 Pro, приводятся два варианта моторов: один объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил в связке с «механикой», а второй – того же объема, но на 147 сил, и работает он в паре с вариатором. Документ, который позволяет начать продажи моделей в стране, действует до 31 января 2024 года.