Kaiyi готовит для России две новинки: подробности и сроки их появления

Kaiyi готовит для России две новинки: подробности и сроки их появленияРоссийский рынок остается для Kaiyi одним из приоритетных
Начнем с X7 Kunlun. Пока флагманский кроссовер представлен в России только с передним приводом, зато с двумя моторами на выбор: турбированным объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил и двухлитровым на 238 сил. В Китае у модели есть и полноприводный вариант, который до конца 2025 года появится и в России — скорее всего, версия с четырьмя ведущими колесами будет доступна только со «старшим» двигателем 2.0.
Что касается рестайлингового Kaiyi X3 Pro, то ему обещан «более актуальный дизайн передней части кузова, подчеркивающий технологичность и футуристичность модели».
На сегодняшний день модельная линейка Kaiyi включает среднеразмерный седан E5, компактные кроссоверы X3 и X3 Pro, а также полноразмерный вседорожник X7. Производство организовано на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области. За прошлый год марка реализовала на российском рынке 7893 новых автомобиля, что на 7,2 процента больше, чем в 2023-м, причем три четверти от этого количества пришлось на седан E5 (6030 экземпляров) — такие данные приводит «Автостат». В самом же Kaiyi заявляют, что продали в 2024-м 8082 машины, и это на четыре процента больше прошлогоднего результата.
«В течение 2024 года усилия Kaiyi в России были направлены в первую очередь на улучшение качества взаимодействия с дилерской сетью и увеличение ее доходности, а также на достижение сбалансированного покрытия приоритетных регионов страны, — заявил уполномоченный представитель компании господин Чэнь Сычжо. — За прошлый год мы оптимизировали сеть продаж, которая на текущий момент насчитывает 73 дилерских предприятия в крупнейших городах России».