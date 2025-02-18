Kaiyi готовит для России две новинки: подробности и сроки их появления

Начнем с X7 Kunlun. Пока флагманский кроссовер представлен в России только с передним приводом, зато с двумя моторами на выбор: турбированным объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил и двухлитровым на 238 сил. В Китае у модели есть и полноприводный вариант, который до конца 2025 года появится и в России — скорее всего, версия с четырьмя ведущими колесами будет доступна только со «старшим» двигателем 2.0.

Что касается рестайлингового Kaiyi X3 Pro, то ему обещан «более актуальный дизайн передней части кузова, подчеркивающий технологичность и футуристичность модели».