Kaiyi X7 Kunlun с полным приводом придется подождать в России

Kaiyi X7 Kunlun с полным приводом придется подождать в РоссииЗапуск полноприводной модификации кроссовера Kaiyi X7 Kunlun перенесли на следующий год
X7 Kunlun представлен на российском рынке с февраля этого года. Это среднеразмерный кроссовер, производство которого организовано на калининградском заводе «Автотор». Дизайн автомобиля был разработан в дизайн-центре в Турине, а курировал проект выходец из ателье Pininfarina Лоуи Вермеерш.
По состоянию на октябрь X7 Kunlun представлен в России в двух модификациях. Первая — с турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил в связке с «роботом» 7-DCT. Вторая — с двухлитровым турбодвигателем на 238 сил и той же коробкой передач. Привод у кроссовера только передний, хотя в Китае у модели есть полноприводный вариант, и его ждут и у нас.
Актуальные цены на модель лежат в диапазоне от 2 997 900 до 3 475 000 рублей. Логично предположить, что полноприводный вариант окажется несколько дороже.
Помимо X7 Kunlun, на «Автоторе» налажена сборка седана Kaiyi E5, а также кроссоверов X3 и X3 Pro. Автомобили марки планируется выпускать и в Казахстане, соответствующее соглашение представители Yibin Kaiyi Automobile Co. еще в начале этого года подписали с местной компанией Orbis Manufacturing.