Kaiyi X7 Kunlun с полным приводом придется подождать в России

По состоянию на октябрь X7 Kunlun представлен в России в двух модификациях. Первая — с турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил в связке с «роботом» 7-DCT. Вторая — с двухлитровым турбодвигателем на 238 сил и той же коробкой передач. Привод у кроссовера только передний, хотя в Китае у модели есть полноприводный вариант, и его ждут и у нас.

Актуальные цены на модель лежат в диапазоне от 2 997 900 до 3 475 000 рублей. Логично предположить, что полноприводный вариант окажется несколько дороже.