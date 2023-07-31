Каким получился новый кроссовер Mitsubishi для небогатых стран

Каким получился новый кроссовер Mitsubishi для небогатых странПока безымянная модель Mitsubishi ориентирована на развивающиеся рынки
Компания Mitsubishi рассекретила дизайн нового кроссовера для небогатых стран. Полноценная премьера пока безымянной новинки состоится 10 августа в Индонезии, а пока автомобиль показали на официальных фотографиях: это серийное воплощение прошлогоднего концепта XFC с минимальным и внешними изменениями. По габаритам новый кроссовер идентичен Mitsubishi ASX, а в движение его приводит 1,5-литровый мотор. Для модели заявлены вариатор и передний привод.
В Mitsubishi приводят лишь несколько цифр: габариты кроссовера (он незначительно короче и выше ASX при одинаковой ширине) и дорожный просвет (222 миллиметра). Новинка получит систему выбора ездовых режимов: всего их четыре, Normal, Wet, Gravel и Mud. Упоминается и аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium с автоматически подстраиваемым звуком под текущую скорость и внедорожную езду.
Также модели достанется электронная система Active Yaw Control (AYC), позволяющая с помощью тормозов управлять вектором тяги.
Первым рынком для кроссовера станет Индонезия, там же организуют его производство. Позже модель появится и на других рынках стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Модельная линейка Mitsubishi для стран АСЕАН включает пикап Triton, кроссоверы Pajero Sport, Outlander и Outlander PHEV, Xpander и Xpander Cross, а также компактный хэтчбек Mirage и седан Attrage.