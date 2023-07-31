Каким получился новый кроссовер Mitsubishi для небогатых стран

Пока безымянная модель Mitsubishi ориентирована на развивающиеся рынки

Компания Mitsubishi рассекретила дизайн нового кроссовера для небогатых стран. Полноценная премьера пока безымянной новинки состоится 10 августа в Индонезии, а пока автомобиль показали на официальных фотографиях: это серийное воплощение прошлогоднего концепта XFC с минимальным и внешними изменениями. По габаритам новый кроссовер идентичен Mitsubishi ASX, а в движение его приводит 1,5-литровый мотор. Для модели заявлены вариатор и передний привод.