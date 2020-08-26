«Калашников» выпустил электробайк в стиле ретро

Электробайк достигает в длину 2089 миллиметров, а расстояние между колёсами составляет 1430 миллиметров. Вес модели – 130 килограммов. В движение его приводит электромотор мощностью 13,5 лошадиных сил (10 киловатт), который питает батарея ёмкостью четыре киловатт-часа. По данным «Калашникова», электрический мотоцикл может развить скорость до 90 километров и проехать на одной зарядке 80 километров. Время разгона с места до «сотни» не уточняется.
Фотографии электрического мотоцикла опубликовал Motor1.com.
motor1.com
Байк оснащён двумя вертикальными амортизаторами на заднем колесе и выкрашен в цвета классического ИЖ-49. На выставку привезли мотоциклы в трёх оттенках: голубом, бордовом и чёрном. Всего планируется собрать 49 экземпляров как дань памяти культовой модели, которая выпускалась Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год.
В числе других новинок концерна, представленных на военно-технической выставке, были судно на воздушной подушке «Хаска-10»и специальное корпусное колесное шасси СККШ-586.