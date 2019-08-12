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10:29

Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом

Максимальная скорость автомобиля — всего пять километров в час

Студенты одного из сибирских вузов создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы «Автонет». Пока машина может двигаться со скоростью пять километров в час, однако ее планируется доработать. Для этого авторов проекта проконсультируют специалисты «Яндекса», МАДИ, «КамАЗа» и других компаний, которые развивают беспилотный транспорт в России.

Представитель «Автонета» заявил, что в скором времени цифровизация дойдет, в том числе, и до похоронной отрасли. Когда это произойдет, потребуются «качественные транспортные средства». Подробностей об автомобиле мало. За основу была взята модель «АвтоВАЗа» Lada Kalina, которая выпускалась в период с 2004 по 2018 год. По всей видимости, студенты использовали машину в кузове универсал второго поколения, однако фотографии беспилотника «Автонет» не опубликовал. «Донор» комплектовался бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87, 98 либо 106 лошадиных сил.

По другой версии, катафалк оснастили электрический силовой установкой. Ранее в том же ключе «Калину» дообработали в НАМИ: оснастили автомобиль автопилотом, электромотором и батареей. Запас хода электрической Lada Kalina составлял 50 километров, а максимальная скорость – 120 километров в час. Беспилотник укомплектовали системой, которая отвечала за запуск и остановку двигателя, режим движения по прямой на скорости до 60 километров в час, режим поворота, распознавание препятствий, дорожных знаков и разметки.

А задолго до этого, в 2012 году, «АвтоВАЗ» запустил проект Lada El Lada на базе все той же «Калины». Электрокар приводила в движение 60-киловаттный электромотор, который питался от аккумулятора емкостью 13 киловатт-часов. На одном заряде батарей El Lada была способна проехать до 150 километров в час. Несмотря на статус серийной модели Lada El Lada так и не стала массовой.

Источник: РИА Новости