Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом

Представитель «Автонета» заявил, что в скором времени цифровизация дойдет, в том числе, и до похоронной отрасли. Когда это произойдет, потребуются «качественные транспортные средства». Подробностей об автомобиле мало. За основу была взята модель «АвтоВАЗа» Lada Kalina, которая выпускалась в период с 2004 по 2018 год. По всей видимости, студенты использовали машину в кузове универсал второго поколения, однако фотографии беспилотника «Автонет» не опубликовал. «Донор» комплектовался бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87, 98 либо 106 лошадиных сил.

По другой версии, катафалк оснастили электрический силовой установкой. Ранее в том же ключе «Калину» дообработали в НАМИ: оснастили автомобиль автопилотом, электромотором и батареей. Запас хода электрической Lada Kalina составлял 50 километров, а максимальная скорость – 120 километров в час. Беспилотник укомплектовали системой, которая отвечала за запуск и остановку двигателя, режим движения по прямой на скорости до 60 километров в час, режим поворота, распознавание препятствий, дорожных знаков и разметки.