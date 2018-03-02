В Калуге начали собирать фургоны Peugeot и Citroen

В Калуге началось производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Модели предложат в двух вариантах длины (4,95 и 5,30 метра) и одном варианте высоты кузова.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy российской сборки будут предлагаться с дизельными двигателями объемом 1,6 и два литра. Отдача агрегатов составит 90 (215 Нм) и 150 (370 Нм) лошадиных сил соответственно. Моторы смогут работать в паре с пяти- или шестиступенчатой «механикой».

Citroen Jumpy

В список стандартного оснащения фургонов войдет металлическая перегородка между кабиной и грузовым отсеком, кольца в полу для фиксации груза, сдвижная боковая и распашные задние двери, усиленная подвеска, защита картера двигателя, предпусковой догреватель и аккумулятор увеличенной емкости.

Peugeot Expert

В отличие от импортируемых машин российские фургоны получат штатные противотуманные фары, подогрев передних сидений, кондиционер, а также парктроник и лючок в пассажирском сиденье для перевозки длинномерных грузов.

Цена на обе модели будет начинаться от 1 469 900 рублей.

Ранее сообщалось, что запуск производства полного цикла станет одним из этапов реализации стратегии Push to Pass. Она предусматривает ежегодный выпуск новой модели в каждом регионе присутствия. Всего в рамках плана PSA выпустит восемь новых комерческих моделей.