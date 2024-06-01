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Новости
Опубликовано 01 июня 2024, 18:18
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Гендиректор КамАЗа: автомобили из КНР вообще не приспособлены к России

Топ-менеджер раскритиковал позицию регулятора к китайским моделям
Гендиректор КамАЗа: автомобили из КНР «вообще не приспособлены» к России. Сенсационное заявление Сергей Когогин сделал накануне, на прошедших в Тольятти парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по развитию автопрома. По мнению рулевого КамАЗа, недоработки «китайцев» легко увидеть на примере проекта «Москвич». Автогигант является технологическим партнером «Москвича», поэтому с недостатками исходных JAC Сергей Когогин хорошо знаком.
Гендиректор КамАЗа: автомобили из КНР вообще не приспособлены к России
© «Москвич»
Сергей Ильин

Гендиректор КамАЗа поставил в пример «восточным партнёрам» компанию Mercedes-Benz. Немецкий концерн перед выходом на российский рынок провёл полный цикл испытаний, тогда как ни одна китайская компания адаптацией к нашим реалиям заниматься не стала. Сергей Когогин подчеркнул, что поднимает вопрос специальной подготовки автомобилей к российским условиям с каждым руководителем китайского автопрома.

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Расплачиваться за «безалаберное отношение к допуску продукции, не соответствующей техническому уровню» будут потребители, предупредил рулевой КамАЗа. Топ-менеджер предположил, что по коррозионной защите, виброустойчивости «китайцы» не подходят к российским условиям, поэтому со временем машины начнут ломаться. Сергей Когогин предложил государственным регуляторам серьёзно подумать над этим вопросом, очевидно, намекая на ужесточение сертификационных требований.

Впрочем, уровень компетенций китайских автоконцернов гендиректор КамАЗа оценил очень высоко. Сергей Когогин согласен с тезисом, что по технологиям компании из КНР обошли европейских конкурентов. Прогресса удалось добиться благодаря грамотному подходу к созданию совместных предприятий: за 30 лет китайские инженеры взяли лучшее от европейских, американских и японских автогигантов.

Источник:Бизнес-Online
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Китай
#Россия
#КАМАЗ
#Москвич