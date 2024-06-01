Гендиректор КамАЗа: автомобили из КНР вообще не приспособлены к России

Расплачиваться за «безалаберное отношение к допуску продукции, не соответствующей техническому уровню» будут потребители, предупредил рулевой КамАЗа. Топ-менеджер предположил, что по коррозионной защите, виброустойчивости «китайцы» не подходят к российским условиям, поэтому со временем машины начнут ломаться. Сергей Когогин предложил государственным регуляторам серьёзно подумать над этим вопросом, очевидно, намекая на ужесточение сертификационных требований.