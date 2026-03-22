Опубликовано 22 марта 2026, 10:171 мин.
КамАЗ представил бесшумный мусоровоз нового поколения
В Иркутске протестировали электрический мусоровоз нового поколения. Компания «РТ-НЭО ИРКУТСК», предоставляющая услуги сбора, транспортировки, размещения, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов, завершили двухнедельные испытания прототипа нового электрического мусоровоза, разработанного ПАО «КАМАЗ».
© «РТ-НЭО Иркутск»
Это первая публичная демонстрация электрического грузовика, в основе которого лежит современная архитектура К5. Прежде КамАЗ строил электротраки на шасси К3 и К4.
У машин на базе К3 ёмкость тяговой аккумуляторной батареи составляла 156,6 кВт·ч, а расчётный запас хода при полной загрузке (с учётом работы надстройки на прессование мусора) был равен 100 км.
Добавим, что электрический мусоровоз перемещается и работает практически бесшумно, что позволяет вывозитьтвёрдые бытовые отходы из жилых микрорайонов даже ночью.
Ранее стало известно, что КамАЗ выпустит новый 18-литровый турбодизель - это будет новая версия рядного 6-цилиндрового дизеля, которым оснащаются флагманские грузовики поколения К5.
Автор:Алексей Кованов
Теги: