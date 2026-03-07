КамАЗ представил пятидесятитонник для коммунальщиков

Четырехосный самосвал КамАЗ-65951 (8х4) из актуального поколения К5 здесь выполняет роль платформы-донора. Снаряженная масса автомобиля достигает 50 тонн, при этом передние оси рассчитаны на нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн.

В движение комбинированную дорожную машину (КДМ) приводит 13-литровый дизель КамАЗ Р6 мощностью 482 л.с., агрегатированный с 16-ступенчатой коробкой передач. Тормозная система — пневматическая с электронным управлением.