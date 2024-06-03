КамАЗ раскритиковал крупнейшего российского производителя электроники

Пока альтернативы «Итэлме» у наших автопроизводителей нет: эта компания готова стать поставщиком электронных блоков для всех заводов на территории России. В настоящий момент на КамАЗе, АвтоВАЗе и ГАЗе около 80% блоков управления российские, и в дальнейшем эта доля может только расти.