Новый автобус КамАЗ Vega оказался существенно дешевле ожидаемого

Первая цена КамАЗ-4280 Vega появилась три месяца назад на основе госзакупок автобусов для Липецкой области. Тогда три единицы пассажирского транспорта взяли в лизинг за 30 миллионов рублей. В розницу модель оказалась существенно дешевле, хотя пока новинка есть только у одного дилера.