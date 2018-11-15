Видео: парный дрифт дакаровского «КАМАЗа» и Mazda RX-8

Здесь можно посмотреть, как Майк Уиддетт проехал на своей «Мазде» по южноафриканскому горному перевали. На некоторых отрезках дороги скорость его машины достигала почти 250 километров в час. До этого пилот проезжал в дрифте по «Волшебному круговому перекрестку» в Великобритании и самой высокой асфальтированной дороге Новой Зеландии, состоящей из 47 поворотов и находящейся на высоте 1075 метров.