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14:47

Видео: парный дрифт дакаровского «КАМАЗа» и Mazda RX-8

Гонщики устроили дрифт-заезд на территории Кировского завода в Петербурге

Компания Red Bull опубликовала ролик, в котором выигравший прошлогодний ралли-рейд «Дакар» грузовик «КАМАЗ» устроил дрифт-битву с гоночным купе Mazda RX-8. За рулем автомобиля команды «КАМАЗ-Мастер» находился Эдуард Николаев, а «Маздой» управлял новозеландский пилот Майк Уиддетт.

Дрифт-заезд прошел на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге. Девятитонный «КАМАЗ» почти в восемь раз тяжелее «Мазды» Майка Уиддетта, а двигатель грузовика по объему в пять превышает роторный агрегат спорткупе. Мощность обоих моторов при этом близка к тысяче лошадиных сил.

Здесь можно посмотреть, как Майк Уиддетт проехал на своей «Мазде» по южноафриканскому горному перевали. На некоторых отрезках дороги скорость его машины достигала почти 250 километров в час. До этого пилот проезжал в дрифте по «Волшебному круговому перекрестку» в Великобритании и самой высокой асфальтированной дороге Новой Зеландии, состоящей из 47 поворотов и находящейся на высоте 1075 метров.

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