Появились фотографии необычного ДТП

Пульс

В Татарстане «КАМАЗ» сбил столб в поле

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27 июня 2018

В Татарстане произошло необычное ДТП: водитель «КАМАЗа» врезался в опору ЛЭП в поле, где не было никаких других препятствий. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

[Тест: угадай причину аварии](https://motor.ru/lab/crashquiz.htm)

Тест: угадай причину аварии

Авария произошла в поле, расположенном около населенного пункта Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана. За рулем «КАМАЗа» находился 56-летний водители, который, как уточняют в МЧС, не справился с управлением. Он получил различные травмы, но подробностей о его состоянии нет.

Также пока не уточняется, почему именно произошло это ДТП. Возможно, автомобиль потерял управление и вылетел с дороги.

Фото «Татар-информ»

Фото «Татар-информ»

В Санкт-Петербурге существует так называемый «мост глупости», получивший известность из-за большого количества однотипных ДТП. В мост, несмотря на все предупреждения и знаки, продолжают врезаться грузовые автомобили. Недавно в мост врезалась уже 151-я по счету «Газель».

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Фото «Татар-информ»
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