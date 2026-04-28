Новости
Опубликовано 28 апреля 2026, 12:16
1 мин.

Канадская компания оснастила Rolls-Royce Cullinan броней

Компания Inkas оснастила Rolls-Royce броней, и теперь он выдержит взрывы гранат . Канадская компания, известная бронированием крупных внедорожников, теперь подготовила защитный пакет для Rolls‑Royce Cullinan. Это решение предназначено для владельцев роскошного внедорожника, которым важна безопасность при поездках с водителем. Об этом сообщает Carscoops.
Rolls‑Royce Cullinan
© Inkas
Арина Лысенко
В отличие от некоторых бронированных машин (например, Rezvani), которые выделяются внешне, автомобили Inkas выглядят сдержанно. Такой Cullinan невозможно отличить от стандартного внедорожника, хотя он выдерживает попадания 7,62-мм пуль и одновременный взрыв двух гранат.

Для защиты пассажиров в автомобиле усилили двери, панели пола и крышу, а также установили по всему периметру салона стекла военного класса. Задняя бронированная перегородка теперь полностью изолирует салон от багажного отсека. Дополнительно внедорожник оснастили усиленным топливным баком и шинами военного класса, которые позволяют продолжать движение после прокола.

