Skoda Karoq приспособили для велосипедистов

У Karoq имеются крепления для перевозки двух велосипедов на крыше и одного в салоне, небольшая стиральная машина для вещей, холодильник и мойка высокого давления. Помимо этого, вседорожник укомплектован магнитной площадкой для коптера, который может автоматически следовать за велосипедистом и записывать видео, а также точкой доступа Wi-Fi — с её помощью отснятый материал можно сразу выгрузить в социальные сети. Наконец, в салоне есть набор необходимых для ремонта велосипеда инструментов и специальная кнопка, предназначенная для передачи координат машины в экстренной ситуации.