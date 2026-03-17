Каждый третий водитель в России ни за что не продаст свою машину

«По данным исследования, лишь 10% водителей задумаются об отказе от автомобиля, если расходы на его содержание вырастут более чем на 50%. Еще 5% признались, что критической для них стала бы прибавка в районе 25−50% к текущим расходам», — говорится в публикации.

Для 14% опрошенных главный стимул продать машину — не рост цен, а потеря работы или серьезные финансовые трудности. Общественный транспорт и каршеринг пока воспринимаются как нишевая альтернатива. Лишь 5% готовы пересесть на них при условии по-настоящему удобной инфраструктуры.

На общем фоне отчетливо видна группа принципиальных автомобилистов. Почти треть опрошенных (28%) заявляют, что не готовы расстаться с машиной никогда — ни при каких условиях. Еще 37% воспринимают личный транспорт как безусловный атрибут своей жизни и согласятся на продажу только в случае серьезных непредвиденных обстоятельств.

Как подчеркивает Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service, личный автомобиль для большинства жителей России давно перерос функцию простого средства передвижения, став символом привычного уклада и личной независимости. Эксперт прогнозирует, что даже в условиях дальнейшего роста затрат на содержание водители не будут спешить с продажей. Вместо этого они сосредоточатся на поиске путей экономии: пересмотрят интенсивность использования, начнут более осознанно подходить к выбору автосервисов и запасных частей.

