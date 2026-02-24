Кемпер на базе редкого пикапа «ГАЗ Трофим» появился в продаже
Как уверяет продавец, опубликовавший лот на классифайде «Авито», машина не раз участвовала в выставках и неизменно приковывала взгляды на дороге, собирая тысячи лайков в соцсетях. Сам проект занял у автора три года работ. На шасси водружен жилой модуль длиной более четырех метров и шириной почти два метра. Внутри, по заявлению владельца, предусмотрены три-четыре спальных места, полноценный санузел с душевой кабиной и раковиной, а также кухонная зона с горячим водоснабжением.
Под кабиной вместо штатного силового агрегата теперь прописался 2,4-литровый бензиновый двигатель Chrysler EDZ мощностью около 137 лошадиных сил. Пробег силового агрегата составляет 70 тысяч километров. Вдобавок тяжелый кемпер оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, что должно положительно сказаться на безопасности.
Свое творение автор объявления оценил в 3,5 млн рублей, что сопоставимо ($ 45,6 по текущему курсу) по стоимости, например, с новым кроссовером Tesla Model Y в США. Впрочем, собственник готов рассмотреть варианты обмена на другое транспортное средство, но в таком случае цена вырастает до 5 млн рублей.