Кемпер на базе редкого пикапа «ГАЗ Трофим» появился в продаже

Как уверяет продавец, опубликовавший лот на классифайде «Авито», машина не раз участвовала в выставках и неизменно приковывала взгляды на дороге, собирая тысячи лайков в соцсетях. Сам проект занял у автора три года работ. На шасси водружен жилой модуль длиной более четырех метров и шириной почти два метра. Внутри, по заявлению владельца, предусмотрены три-четыре спальных места, полноценный санузел с душевой кабиной и раковиной, а также кухонная зона с горячим водоснабжением.