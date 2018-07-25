Кен Блок показал, что осталось от раллийного «Форда» после аварии

Кен Блок показал, что осталось от его раллийного Ford Escort Cosworth 1991 года после аварии на одном из этапов чемпионата Американской ассоциации ралли (ARA) и пообещал построить новую машину. Об этом он написал в своем Facebook.

Блок и его штурман Алекс Джельсомино попали в аварию из-за проблемы с коробкой передач. Во время поворота она слишком поздно переключилась на пониженную передачу и «Форд» ударился о большой камень возле трассы. Машина несколько раз перевернулась и в итоге загорелась. Пилоты не пострадали, но Escort спасти не удалось.

Новую машину для сезона 2018 года Блок представил в октябре прошлого года. Ford Escort Cosworth построен в полном соответствии с техническими требованиями раллийной «Группы А» 90-х. В его основе лежит шасси Sierra RS Cosworth с турбированным двигателем, семиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Для полной аутентичности даже интерьер «Эскорта» сделан как у гоночных машин того времени.

Помимо Ford Escort, в гараже Кена Блока есть Ford RS200 Evo. Общий тираж модели, построенной для омологации машин раллийной «Группы Б», составил 200 экземпляров. 24 из них позднее были модифицированы в более мощные версии Evolution. Специально для Блока «Форд» оснастили 2,4-литровым турбомотором мощностью 700 лошадиных сил.