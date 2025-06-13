Бывший SsangYong терпит неудачу в России: на складах тысячи машин

Корейская компания KGM стала первым некитайским брендом, который официально вернулся в Россию. Марку SsangYong у нас знают неплохо, ведь в течение нескольких лет фирма была партнёром российского холдинга Sollers, а за двадцать лет покупателей нашли более 165 тысяч автомобилей. А вот перезапуск под именем KGM пока удачным не назовёшь: 30-60 проданных машин за месяц, это в 10-20 раз хуже результатов «параллельных» Kia и Hyundai (без учёта марки Solaris).