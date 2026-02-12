KGM переписал цены на модели Torres, Korando и Rexton

В модельном ряду кроссовера Torres произошла нестандартная ценовая корректировка. Комплектации Icon и Icon Brown фактически поменялись местами в стоимости: версия Icon без учета скидок подорожала на 100 тыс. рублей, тогда как Icon Brown стала дешевле на ту же сумму.

Однако итоговая цена для покупателя снизилась: прямая скидка на автомобили 2024 года выпуска в этих исполнениях выросла сразу на 200 тыс. рублей, достигнув 650 тыс. рублей.

Среднеразмерный кроссовер Korando, который по габаритам расположился между Tivoli и Torres, тоже изменил ценовую политику. Прямая скидка теперь доступна на все версии 2025 года выпуска. Ее размер варьируется от 160 до 250 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Единственная модификация 2024 года (Icon с полным приводом) сохранила прежний дисконт в 250 тыс. рублей.

В отличие от кроссоверов, внедорожник Rexton потерял в привлекательности: прямую скидку сократили с 500 тыс. до 300 тыс. рублей. Доступны только автомобили 2024 года в двух фиксированных комплектациях.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.