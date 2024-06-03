Бывший SsangYong будет производить автомобили в Иране

На иранском рынке предложат бензиновую версию Torres. Это кроссовер длиной 4,6 метра (примерно как Skoda Kodiaq), в основе которого лежит платформа с поперечным расположением двигателя. У него передняя подвеска типа McPherson и многорычажка сзади. Под капотом — бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 170 лошадиных сил, которая работает в связке с шестиступенчатым автоматом Aisin. В Великобритании цены на эту модель начинаются от 35 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Что же касается России, то некогда марка SsangYong была популярна на нашем рынке, но продажи свернули. Последние два года автомобили штучно привозят в страну параллельными путями, в частности, на классифайдах доступен пикап SsangYong Rexton Sports (пять миллионов рублей) и все тот же Torres (2,8−3,5 миллиона рублей).