В России появилась новая марка — «Хазар» из Азербайджана

Фактически, это собранный в Азербайджане и перебрендированный IKCO Dena образца 2011 года. В свою очередь, он разработан на базе Peugeot 405 тридцатилетней давности, который с 1992 года и по сей день собирают в Тегеране.

Под капотом — оригинальный иранский двигатель IKCO EF7, спроектированный на основе мотора Peugeot TU5. Атмосферник объемом 1,65 литра развивает 113 лошадиный сил при 6000 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент — 155 Нм (доступен в диапазоне 3500-4500 оборотов в минуту). В Иране выпускается и турбированный вариант мощностью 150 лошадиных сил (момент — 215 Нм в диапазоне 2200-4800 оборотов в минуту). Коробка передач — только пятиступенчатая «механика».

В Москву привезли два седана Khazar под индексами SD и LD — «стандартный» и «люксовый». Последний предсттавляет собой ресталинговый седан IKCO Dena+.