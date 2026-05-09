Хот-род из трактора Lamborghini за $2 млн пустят с молотка

Проект был реализован итальянским дизайнером Адлером Капелли при поддержке немецкой компании Klima Lounge, специализирующейся на технике Lamborghini. В основу положен трактор Lamborghini DLA35 1960-х годов с трехцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,2 литра. Мощность — скромные 36 л.с. Агрегат сочетается с механической коробкой передач.

В рамках кастомизации трактор был кардинально переработан: у него низкая посадка, водитель и пассажир располагаются между огромными задними колесами. Кузовные панели изготовлены вручную из металла и оставлены неокрашенными — они должны естественно стареть и покрываться патиной. На кузове размещены многочисленные эмблемы Lamborghini.