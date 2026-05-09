Хот-род из трактора Lamborghini за $2 млн пустят с молотка
Проект был реализован итальянским дизайнером Адлером Капелли при поддержке немецкой компании Klima Lounge, специализирующейся на технике Lamborghini. В основу положен трактор Lamborghini DLA35 1960-х годов с трехцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,2 литра. Мощность — скромные 36 л.с. Агрегат сочетается с механической коробкой передач.
В рамках кастомизации трактор был кардинально переработан: у него низкая посадка, водитель и пассажир располагаются между огромными задними колесами. Кузовные панели изготовлены вручную из металла и оставлены неокрашенными — они должны естественно стареть и покрываться патиной. На кузове размещены многочисленные эмблемы Lamborghini.
Несмотря на полностью рабочее состояние, для полевых работ трактор не предназначен — это, скорее, движущийся арт-объект. С момента постройки в 2020 году он проехал всего 500 км. В 2016 году каждый из пяти экземпляров стоил около $ 2 млн. Оценочная стоимость техники перед аукционом не названа.
